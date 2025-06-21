Мета росіян вийти дійти до меж Донецької області наразі недосяжна, - речник ОСУВ "Хортиця"

https://racurs.ua/ua/n207252-meta-rosiyan-vyyty-diyty-do-mej-doneckoyi-oblasti-narazi-nedosyajna-rechnyk-osuv-hortycya.html

Ракурс

Мета росіян вийти дійти до меж Донецької області наразі недосяжна.

Зважаючи на втрати ворога і темпи просування, росії б знадобилося на це десятки років, розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися. Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року — це сотні тисяч осіб… Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області. Це не означає, що вони не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об'єктів. Плюс це не означає, що вони не будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля з захисту України, — заявив Трегубов.

Росіяни намагаються взяти Костянтинівку, ключове місто регіону, в кільце з трьох напрямків. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру — там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них, зазначав раніше Трегубов. Він розповідав, що на Покровському напрямку російські війська зосереджені найбільше.