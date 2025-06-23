Ракурсhttps://racurs.ua/
росіяни "перемогли" ліцей - їхня балістика убила завуча та завгоспа у Білгород-Дністровському
Двоє загиблих внаслідок балістичного удару рф по Білгороду-Дністровському 23 червня — це завуч та завгосп ліцею, в який поцілила російська ракета.
Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, серед поранених двоє 11-класників. Один з них — чемпіон України з боксу.
Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було — зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Ліцей фактично повністю зруйнований, — так черговий воєнний злочин терористів рф прокоментував президент України Володимир Зеленський.