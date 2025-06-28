Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207412-rosiysku-shylku-znyschyly-bezpilotnyky-3-yi-oshbr-video.html

Ракурс

Українські безпілотники знищили ворожу зенітну установку «Шилка».

Відповідне відео сьогодні, 28 червня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Пілоти 3 окремої штурмової бригади знищили доволі рідкісну ціль — зенітну установку «Шилка», якою окупанти прикривали свої війська. Також уражено: танк, БМП, міномет, «Урал», «буханку» та ворожу піхоту, — вказано в описі відео.

ЗСУ-23−4 «Шилка» — зенітна самохідна установка радянського виробництва, призначена для прикриття наземних військ від знищення повітряних цілей на висоті до 1,5 км, а також наземних цілей на відстані до 2 км.