Знищені Су-34 на аеродромі «Маринівка». Фото:

https://racurs.ua/ua/n207435-suputnyk-zafiksuvav-znyscheni-rosiyski-su-34-na-aerodromi-marynivka-foto.html

Ракурс

Супутник зафіксував ураження російських літаків на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області рф.

фахівці продемонстрували знімок Sentinel-1 на якому видно, що за два дні до спецоперації Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій на аердромі «Маринівка» на місці ураження дійсно базувалися літаки. Про це OSINT-спільнота «КіберБорошно» 29 червня повідомила у Telegram.

А на сьогоднішніх світлинах видно, що на місці базування одного з літаків видно характерні сліди, які могли з’явитися ймовірно від детонації підвісного озброєння одного із фронтових бомбардувальників типу Су-34.

Як відомо, Су-34 — це основний літак російської тактичної авіації, який завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ та населених пунктах. Окупанти використовують їх, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК). Вартість одного такого літака складає 35−50 млн дол.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що в ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Маринівка», що у Волгоградській області росії. Було відомо про ураження чотирьох одиниць.