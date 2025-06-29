США скасували санкції щодо спільного з рф будівництва АЕС в Угорщині

Будівництво атомної електростанції «Пакш-2». Фото:

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Сполучені Штати Америки скасували санкції, пов’язані з проектом будівництва атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині.

Накладені раніше санкції мали на меті підірвати довгострокове безпечне енергопостачання країни шляхом запровадження обмежень на будівництво атомної електростанції. Виробництво великогабаритного обладнання, необхідного для АЕС, триває в рф та Франції. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив у соцмережах.

Ці політично вмотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена якраз перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду, — йдеться у дописі.

Як відомо, в грудні 2014 року рф та Угорщина підписали документи на будівництво п’ятого і шостого блоків запущеної ще в 1980-ті роки АЕС «Пакш» у межах проекту «Пакш-2». У будівництві другої черги атомної станції бере участь «Росатом», а розрахунки між рф та Угорщиною проводилися через «Газпромбанк», який потрапив під санкції в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, 23 червня Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти росії. Пакет, запропонований Єврокомісією, передбачав нові обмеження для енергетичного сектору рф, банків і оборонної промисловості.