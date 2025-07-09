БпЛА атакували Курську область. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n207669-nevidomi-drony-atakuvaly-kursku-ta-moskovsku-oblasti-rf-foto-video.html

Ракурс

Невідомі дрони атакували Московську область росії.

Вночі у середу, 9 липня, гучні вибухи чули мешканці Зеленограда. Російська ППО нібито збила два безпілотники, які летіли на Москву. На місці «падіння уламків» працюють фахівці екстрених служб. Про це наліт дронів поінформували російський ресурс Astra та міський голова Москви Сергій Собянін.

Традиційно про пошкодження та постраждалих російська влада не повідомила. А міжнародний аеропорт «Шереметьєво» призупиняв роботу під час нальоту БпЛА.

Крім того, в ніч на 9 липня невідомі дрони атакували російські міста Курськ та Рильськ. В. о. голови Курської області Олександр Хінштейн поінформував, що внаслідок ударів по агропідприємству в Рильську нібито загинули троє цивільних та є поранені.

Нагадаємо, 7 липня Сили оборони України уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області рф. На підприємстві виробляють піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для «шахедів».