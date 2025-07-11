Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кіт Келлог тиждень працюватиме в Києві. Фото:

Келлог тиждень працюватиме в Україні — стала відома дата приїзду

11 лип 2025, 16:53
999

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибуде до України.

Американський посадовець прибуде до Києва у понеділок, 14 липня. Келлог планує пробути в столиці весь наступний тиждень, де працюватиме. Про це спеціальний представник Трампа 11 липня повідомив виданню «Новини.LIVE» на Конференції з питань відновлення України.

Ми будемо в Києві в понеділок… ми будемо там цілий тиждень, — повідомив Келлог.

Речник українського МЗС Георгій Тихий під час сьогоднішнього брифінгу підтвердив цю інформацію.

Ми на нього чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей, — зазначив він.

Нагадаємо, у травні спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють розміщення іноземного контингенту на території правого берега України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Це буде військовий контингент країн «Коаліції охочих» — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Джерело: «Новини.LIVE»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів