Кіт Келлог тиждень працюватиме в Києві. Фото:

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Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибуде до України.

Американський посадовець прибуде до Києва у понеділок, 14 липня. Келлог планує пробути в столиці весь наступний тиждень, де працюватиме. Про це спеціальний представник Трампа 11 липня повідомив виданню «Новини.LIVE» на Конференції з питань відновлення України.

Ми будемо в Києві в понеділок… ми будемо там цілий тиждень, — повідомив Келлог.

Речник українського МЗС Георгій Тихий під час сьогоднішнього брифінгу підтвердив цю інформацію.

Ми на нього чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей, — зазначив він.

Нагадаємо, у травні спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють розміщення іноземного контингенту на території правого берега України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Це буде військовий контингент країн «Коаліції охочих» — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Джерело: «Новини.LIVE»