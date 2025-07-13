Росіяни вдарили з РСЗВ по Сумщині, є поранений та руйнування. Фото: ОВА

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Російська армія завдала нових ударів по Сумській області.

У неділю, 13 липня, окупанти атакували прикордонні райони. З реактивної систему залпового вогню ворог обстріляв Середино-Будську громаду. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий житель, а житлові будинки — пошкоджені. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

На місці працюють рятувальні та комунальні служби, фіксують наслідки атаки.

Також в ОВА поінформували, що напередодні росіяни вдарили по Шостці. Внаслідок атаки були пошкоджені будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Були поранені й госпіталізовані у важкому стані 53-річний та 57-річний чоловіки. Також постраждала 37-річна жінка.

Нагадаємо, російські загарбники 13 липня обстріляли місто Словʼянськ Донецької області. БпЛА типу «Шахед» атакували мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки.