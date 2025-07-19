Справа Шабуніна: матір загиблого пілота Джуса розповіла про обшуки ДБР у харківській квартирі сина

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Матір загиблого пілота Джуса Лілія Авер’янова розповіла про обшуки ДБР у квартирі сина. Вона вважає, що жодної поваги до домівки Героя України не було.

Бикування, а не професійна робота слідчих, — сказала Лілія в ефірі «Радіо Свобода».

Обшук відбувся у її харківській квартирі 11 липня. Вона перебувала в Києві, неподалік могили сина, коли дізналася про обшук телефоном від слідчого. На зауваження, що її вдома немає, правоохоронці відповіли, що «ловлять злочинця» й можуть «ламати двері».

За словами Авер’янової, силовики знали, що людина, яку шукали (Віталій Шабунін), виїхала звідти ще два дні тому.

Віталій не кіт Шредінгера, який може бути всюди одночасно, — сказала вона в етері Свобода Live.

Вона додала, що в квартирі лишались особисті речі її сина, зокрема шкільний комп’ютер, а обшук провели без її участі — лише за присутності сусідки.

Її, за її словами, «найбільше обурило, що обшук провели без її участі та без представника з її боку — від її сторони була присутня лише сусідка».

Це було бикування, а не професійна робота слідчих, — вважає вона.

Вона також звернула увагу на те, що в підозрі Віталію Шабуніну були «неправильно вказані дані про місце його проживання», і там «засвітили» її харківську адресу, чим, на її думку, «порушили її право на недоторканність житла».

лобально це порушення статті 30 Конституції України, — підкреслює мати «Джуса» і додає, що «вбачає у діях ДБР перевищення службових повноважень».

Вона наголосила, що квартиру обшукували без адвоката і будь-якого законного представника.