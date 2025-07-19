У Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп. Фото:

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Ракурс

Автомобіль в’їхав у натовп на бульварі Санта-Моніка в Лос-Анджелесі.

Інцидент стався у суботу вночі, 19 липня, в районі Іст-Голлівуд поряд із музичним майданчиком. Внаслідок цього постраждали 28 людей. П’ятеро осіб перебувають у критичному стані, ще шестеро — у важкому. Інші відбулися менш серйозними травмами. Про це повідомило CNN із посиланням на Управління пожежної безпеки Лос-Анджелеса.

Наразі пожежна служба Лос-Анджелеса координує надання медичної допомоги та транспортування пацієнтів, — йдеться у заяві пожежної служби.

У мережі вже з’явилися фото з місця події. На світлинах можна побачити сіре авто, яке стоїть на тротуарі поблизу одного з місцевих музичних клубів. Також видно розкидані уламки та велику кількість поліцейських і рятувальників.

Причина наїзду поки що не повідомляється.

Нагадаємо, у квітні у канадському Ванкувері автомобіль в’їхав у натовп на вуличному фестивалі. Тоді загинули щонайменше восьмеро людей, включаючи дитину, ще як мінімум шестеро отримали поранення.

Джерело: CNN