росіяни через втрати перекинули на південь новий полк із Чечні. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n207924-armiya-rf-cherez-vtraty-perekynula-na-pivden-novyy-polk-z-chechni-komanduvannya.html

Ракурс

Нові російські підрозділи з’явилися на фронті в Україні.

Південний воєнний округ рф, який є відповідальним за південні напрямки в Україні, сформував абсолютно новий мотострілецький полк у місті Ханкала, що в Чечні. Це три батальйони, до яких два тижні тому доєднався ще четвертий. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, це формування є фактично підкріпленням для окупаційних підрозділів, які зазнали значних втрат. Чеченський полк ворог кине на Оріхівський та Гуляйпільські напрямки.

Його формували в місті Ханкала республіки Чечня… Для чого тут цей полк — це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, — розповів він.

Нагадаємо, 30 червня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували 15 вантажівок з бойовиками із Чечні, які прибули з росії. Цих «кадирівців» вороже командування планувало перемістити на ротацію в Запорізьку область, а саме в район тимчасово окупованих Енергодару, Мелітополя та Василівки.