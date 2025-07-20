рф планує запускати по Україні 2 тис. дронів одночасно, - генерал Бундесверу

https://racurs.ua/ua/n207931-rf-planuie-zapuskaty-po-ukrayini-2-tys-droniv-odnochasno-general-bundesveru.html

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Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, голова ситуаційного центру по Україні, у підкасті бундесверу Nachgefragt зазначив, що Москва прагне дійти стану, коли зможе запустити по Україні 2000 безпілотників за раз.

Він заявив, що немає сенсу збивати дрони типу Shahed, які коштують від 30 до 50 тисяч євро за штуку, ракетами ЗРК Patriot вартістю понад 5 млн євро — потрібні засоби вартістю від 2 до 4 тисяч євро за штуку.

Для протидії цьому російському терору дронових атак генерал-майор Фройдінг назвав глибокі удари у відповідь по російських базах, військових аеродромах, літаках, оборонних підприємствах і заводах.

Генерал наголосив на необхідності розробки «розумних заходів протидії».

Іншим можливим методом протидії російським атакам генерал Фройдінг назвав раннє реагування і удари по російських літаках, військових аеродромах і оборонних заводах.

За інформацією глави ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН, росія вже істотно збільшила потужності з виробництва балістичних і крилатих ракет, а також дронів. Китай же більше не поставляє Києву запчастини для дронів.

За його інформацією, Україна ще кілька тижнів тому отримувала запчастини для дронів з Китаю, проте тепер ці поставки припинилися, а КНР переорієнтувала свій експорт у цій сфері виключно на росію.

Тут у будь-якому випадку є ще один важіль, який ми можемо задіяти, — заявив Фройдінг.

У вересні поточного року генерал-майор Фройдінг повинен замінити генерал-лейтенанта Альфонса Маїса на посаді інспектора сухопутних військ бундесверу.