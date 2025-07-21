16 нових послів призначив Зеленський

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Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента
16 нових послів призначив Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n207964-16-novyh-posliv-pryznachyv-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив нових послів у низці країн.
Відповідні укази сьогодні, 21 липня, оприлюднені на сайті Офісу президента.
Новими послами стали:
- в Іспанії — Юлія Соколовська;
- в Канаді — Андрій Плахотнюк;
- У Бельгії — Ярослав Мельник;
- В Естонії — Володимир Боєчко;
- в ОАЕ та представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії — Олександр Балануца;
- в Боснії і Герцеговинї — Володимир Бачинський;
- в Мексиці — Сергій Погорельцев;
- в Японії — Юрій Лутовінов;
- у Кенії, організації ЮНЕП та ООН-Хабітат — Юрій Токар;
- у Кувейті — Максим Субх;
- в Омані — Ольга Селих;
- у Кіпрі — Сергій Ніжинський;
- в Малайзії — Геннадій Надоленко;
- в Анголі — Андрій Касьянов;
- у ПАР — Олександр Щерба;
- в Алжирі — Олександр Воронін.