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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента

16 нових послів призначив Зеленський

21 лип 2025, 13:31
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Володимир Зеленський, президент України, призначив нових послів у низці країн.

Відповідні укази сьогодні, 21 липня, оприлюднені на сайті Офісу президента.

Новими послами стали:

  • в Іспанії — Юлія Соколовська;
  • в Канаді — Андрій Плахотнюк;
  • У Бельгії — Ярослав Мельник;
  • В Естонії — Володимир Боєчко;
  • в ОАЕ та представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії — Олександр Балануца;
  • в Боснії і Герцеговинї — Володимир Бачинський;
  • в Мексиці — Сергій Погорельцев;
  • в Японії — Юрій Лутовінов;
  • у Кенії, організації ЮНЕП та ООН-Хабітат — Юрій Токар;
  • у Кувейті — Максим Субх;
  • в Омані — Ольга Селих;
  • у Кіпрі — Сергій Ніжинський;
  • в Малайзії — Геннадій Надоленко;
  • в Анголі — Андрій Касьянов;
  • у ПАР — Олександр Щерба;
  • в Алжирі — Олександр Воронін.

Джерело: Ракурс


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