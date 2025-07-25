Глобальний збій у роботі Starlink тривав понад дві години

https://racurs.ua/ua/n208063-globalnyy-zbiy-u-roboti-starlink-tryvav-ponad-dvi-godyny.html

Ракурс

Глобальний збій у роботі Starlink тривав понад дві години.

Сервіс відновили у ніч на 25 липня. Як пояснили в компанії, стався збій ключового внутрішнього програмного забезпечення, що керує роботою основної мережі

Причина — проблема у внутрішніх програмних службах, сказав віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

Без інтернету вночі був увесь фронт, повідомив увечері 24 липня у Фейсбук Роберт Бровді, командувач Сил безпілотних систем.

Згодом він оновив свій допис:

Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах; мавіки- у режимі патруля. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати звʼязок.

Бізнесмен Ілон Маск вибачився за збій і заявив, що заснована ним компанія SpaceX усуне першопричину, щоб подібна ситуація не повторилася. Зараз зв’язок відновлено.