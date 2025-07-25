Дрони атакували Невинномиськ у Ставропольському краї рф: зафіксовано 37 «прильотів»

https://racurs.ua/ua/n208066-drony-atakuvaly-azotnyy-zavod-u-nevynnomysku-stavropolskogo-krau-rf.html

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У ніч на 25 липня дрони вразили два важливі об'єкти військово-промислового комплексу росії.

Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї — виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Невинномиський азотний завод постачав на завод імені Свердлова хімікати — зокрема азотну й оцтову кислоту, — які використовують для виробництва вибухових речовин, що входять до складу артилерійських снарядів.

Котовський пороховий завод у Тамбовській області — одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф. Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів — для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні «Град», ні «Смерч».

У Міноборони росії відзвітували про знищення 105 українських безпілотників за ніч над різними регіонами.

Краснодарський край: у Тимашевську уламки дрона впали на територію вокзалу, пошкодили вагон поїзда, постраждали двоє людей. Є затримки поїздів.

Ставропольський край: губернатор заявив про «наймасованішу атаку» — 37 дронів збили, але Міноборони згадує лише п’ять.