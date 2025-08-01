Наслідки влучань дронів. Фото: ДСНС

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Ракурс

Країна-агресор росія атакувала Україну 72-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад, який відбувся вночі 1 серпня, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Влучання 28 ворожих дронів сталося у дев’яти локаціях. Ворог атакував прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Зокрема, Слов’янськ зазнав повітряної атаки з боку окупаційних військ. Керівник міської військової адміністрації Вадим Лях поінформував, що зафіксовані влучання в центральну частину міста, по вулиці Ярослава Мудрого та в промзоні. Пошкоджено будівлі медичних закладів і багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegramпро удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння.

Постраждала 35-річна жінка. З-під завалів будинку дістали двох дітей, яких довелося госпіталізувати. У важкому стані перебуває чотирирічний хлопчик, а 15-річна дівчинка — у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі 1 серпня російські безпілотники атакували Київську області. У місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах, але ніхто не постраждав.