Секретну інформацію про найновіший атомний підводний крейсер рф здобуло ГУР

Фахівці Головного управління розвідки здобули внутрішню документацію про найновіший підводний човен росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський». Про це повідомив ГУР.

За даними відомства, у розпорядженні є: списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки; бойові інструкції для екіпажу; бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу; приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції; інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

«Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів „Пожарського“. Цей об'ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна».