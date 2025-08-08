Новини
«Шахеди» пошкодили каналізаційно-насосну станцію на Одещині

Армія росії вночі 8 серпня атакувала ударними дронами Одещину.

У регіоні працювала протиповітряна оборона. Однак внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави, але пожежу оперативно ліквідували. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Він вже отримав необхідну медичну допомогу й продовжує лікування амбулаторно.

Голова області наголосив, що правоохоронці вже фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, вночі 8 серпня російські дрони атакували Бучанський район Київської області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в приватному секторі. Пошкоджено низку житлових будинків та дитячий садок. Незначні травми дістали троє жінок.

