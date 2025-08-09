Спецпредставник Трампа неправильно зрозумів Путіна і прийняв це за поступку — Bild

https://racurs.ua/ua/n208384-specpredstavnyk-trampa-nepravylno-zrozumiv-slova-putina-i-pryynyav-ce-za-postupku-bild.html

Ракурс

Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку й Херсонську області. Він запропонував лише часткове припинення вогню — відмову від атак на об'єкти енергетики й великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню, пише видання.

США ж запропонували заморозити конфлікт по поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. Кремль на цю пропозицію йти не захотів, ідеться в публікації.

Окрім того, Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і вважав їх поступкою. «Мирний відхід» українців із Херсона та Запоріжжя, який вимагає Росія, він зрозумів як пропозицію «мирного відходу» окупантів із цих регіонів.