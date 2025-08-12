ЗСУ звільнили два села на Сумщині та уразили командний пункт рф на Донеччині

ЗСУ звільнили два села на Сумщині. Фото: Генштаб

Ракурс

Два села в Сумській області звільнено від російських загарбників.

Підрозділи 225-го окремого штурмового полку зачистили від окупантів села Степне та Новокостянтинівка. Підрозділи ворога витіснили за межі державного кордону. Про це повідомлялося у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 11 серпня.

Зазначається, що за добу на Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 13 атак. Противник завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 — із реактивних систем залпового вогню.

Також Генштаб поінформував, що українські захисники уразили пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Внаслідок високоточного удару був знищений командир бригади з позивним «Днєпр» та п’ятеро осіб оперативного складу.

Нагадаємо, у липні бійці 225-го окремого штурмового полку закінчили зачистку та закріплення у Кіндратівці Сумської області. Щоб «викурити» загарбників із села військовим довелося вдатися до унікальної тактики та підходів.