У водосховищах України цьогоріч зафіксовано найменші запаси води, які були за десятиріччя, що є наслідком низької водності водопілля.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомила прес-служба «Укргідроенерго».

Укргідроенерго не тільки виробляє електроенергію, а й має завдання щодо водозабезпечення споживачів. Тому гідроенергетикам потрібно постійно тримати певний запас та дотримуватись рівнів води у водосховищах. На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, а ніж були в минулому році, — наголошують у компанії.

Зазначається, що наразі докладаються зусилля, щоб на осінь вийти з запасом.

Так, з метою підготовки ГЕС та ГАЕС до зими — Укргідроенерго раціонально використовуватиме воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах, — розповіли у компанії.

В «Укргідроенерго» додали, що нині, окрім підтримки безперебійної роботи станцій та балансування енергосистеми, здійснюють заходи щодо відновлення та захисту своїх обʼєктів. Крім того, в межах підготовки ГЕС та ГАЕС до роботи в осінньо-зимовий період на станціях ведеться реконструкція та проводяться планові ремонтні роботи.