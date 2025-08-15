Новини
Ракурс
Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Уражений в Астраханській області суховантаж з «Шахедами» пішов на дно (ФОТО)

15 сер 2025, 16:25
999

З’явилися фото потопленого російського корабля «Порт Оля 4».

Експерти дослідили знімки суховантажного судна «Порт Оля-4» й стверджують, що на фото з ураженим судном в соціальних мережах саме цей суховантаж. Про це пишуть Telegram-канали «КіберБорошно» та «Exilenova+".

Як відомо, 14 серпня дрони Сил спеціальних операцій уразили судно в морському порті «Оля», що в Астраханській області рф. Суховантаж був завантажений комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Російський корабель «Порт Оля 4». Фото: соцмережі

Нагадаємо, 15 серпня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що українські ССО здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області рф. Цей об'єкт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Джерело: Ракурс


