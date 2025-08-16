https://racurs.ua/ua/n208521-zelenskyy-povynen-ce-pryynyaty-tramp-stverdjuie-scho-domovyvya-pro-obmin-terytoriyamy-z-putinym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг з кремлівським правителем володимиром вутіним принципової домовленості, за якою має відбутися «обмін територіями» між Україною і Росією. Трамп бачить шанс, що Україна не відмовиться від такої угоди.



«Україна має погодитися, і президент Зеленський має погодитися.

Зараз це питання перш за все до президента Зеленського, щоби це (мирна угода — Ред.) відбулося, а також до певної міри європейських націй… Є добрий шанс, що це станеться», — сказав Трамп.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалу Fox News

Інтерв’ю ведучому Шону Генніті відбулося безпосередньо після прес-конференції, на якій Трамп і Путін відмовилися відповідати на запитання журналістів.

У інтерв’ю Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання — щоби Україна прийняла ті домовленості, яких він досяг із Путіним.