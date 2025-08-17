Головні новини неділі, 17 серпня

Ракурсhttps://racurs.ua/
Головні новини неділі, 17 серпняhttps://racurs.ua/ua/n208524-golovni-novyny-nedili-17-serpnya.htmlРакурс
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «ідеальна мета» тристоронніх переговорів — не просто припинення вогню в Україні, а повноцінна мирна угода.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі знову запропонував вести переговори з Росією, відштовхуючись від поточної лінії фронту: «Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення — це найкраща лінія для переговорів».
- Спеціальний представник президента США Стівен Уіткофф заявив в інтерв’ю CNN., що Москва пішла на поступки п’ятьма областями України. «Поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, щоб не захоплювати всю Україну цілком», — додав він. При цьому не став уточнювати, про що йдеться.
- Надання Україні гарантій безпеки аналогічних гарантіям, передбаченим у статті 5-ї договору НАТО про колективну оборону (що передбачають зобов’язання надати пряму військову підтримку у разі нападу) буде «скрутним», повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя і зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
- 18 серпня, разом із президентом України Володимиром Зеленським на зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтон полетять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Стармер.