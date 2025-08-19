Зеленський використовував географічні карти, щоб пояснити партнерам реальні масштаби окупації

Володимир Зеленський, скріншот відео

Володимир Зеленський, президент України, використовував географічні карти, щоб наочно пояснити партнерам реальні масштаби російської окупації українських територій.

Це Зеленський розповів під час брифінгу після зустрічі у Білому домі.

За словами Зеленського, це була «дійсно тепла, хороша, предметна розмова», проте він «трішки сперечався» щодо відсотка окупованих територій. Зеленський зазначив, що це «була довга бесіда» і під час цього обговорення він використовував географічні карти.

Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад, частина сходу і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу й інша крокує назад, а через те, що не було масових бойових дій, наприклад в Криму, — наголосив Зеленський.

Тому не можна казати, що за такий то термін окупована така велика частина через те, що в росіян сильна армія, — додав він.

Зеленський наголосив на важливості подавання об'єктивних цифр, адже вони дають уявлення про справжнє співвідношення сил обох армій:

Наприклад, є чіткі цифри … що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано росіянами. Люди думають 20% чи 18% - а до 1%. Це трішки змінює фокус … баланс того, яка сила в російської армії, яка в української.

Зеленський зазначив, що вперше отримав можливість детально говорити про такі речі з президентом США та його командою:

Мені здається, що президент (Дональд Трамп, — ред.) почув і бачив це.