Трамп почав підготовку зустрічі Путіна та Зеленського

Дональд Трамп, фото: Trump White House Archived / Flickr

https://racurs.ua/ua/n208553-tramp-pochav-pidgotovku-zustrichi-putina-ta-zelenskogo.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав «дуже плідну зустріч» з президентами України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, в ході якої сторони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі США.

Про це йдеться у дописі Трампа на його сторінці в соціальній мережі Truth Social.

По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено, — додав Трамп. — Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене.

Зеленський на брифінгу після зустрічі у Білому домі підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з Путіним, а згодом — тристоронньої зустрічі за участі Трампа. За його словами, США пропонують провести зустріч якомога швидше.

Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім — тристоронню. Як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання, — зазначив Зеленський.