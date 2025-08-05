Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів «продуктивну» розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Ключовою темою розмови було припинення російсько-української війни. Також сторони скоординували позиції України та Сполучених Штатів. Зеленський поінформував, що росіяни збільшили жорстокість ударів. Про це глава держави 5 серпня повідомив у Telegram.

Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах, — зазначив він.

Також під час розмови йшлося про санкції проти росії та оборонну взаємодію між США та Україною. Зеленський наголосив, що українська сторона вже підготувала проект угоди щодо дронів.

Ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути, — поінформував президент.

Нагадаємо, 31 липня новий президент Польщі Кароль Навроцький та український президент Володимир Зеленський вперше поспілкувалися. Польський лідер запевнив у подальшій підтримці України, яка бореться проти «неоімперіалістичної та колоніальної держави, якою керує воєнний злочинець володимир путін».