Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, фото:

Уряд затвердив дати початку і закінчення навчального року

20 сер 2025, 20:29
999

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Навчальний рік почнеться 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, — зазначив Гончаренко.

Зазначається, що Київська міська та обласні військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти — у школі чи онлайн — залежить від рівня безпеки, — додав Гончаренко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів