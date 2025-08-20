Уряд затвердив дати початку і закінчення навчального року

В Україні 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, фото:

https://racurs.ua/ua/n208600-uryad-zatverdyv-daty-pochatku-i-zakinchennya-navchalnogo-roku.html

Ракурс

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Навчальний рік почнеться 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, — зазначив Гончаренко.

Зазначається, що Київська міська та обласні військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.