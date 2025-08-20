Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине 1 сентября начнется новый учебный год

Правительство утвердило даты начала и окончания учебного года

20 авг 2025, 20:29
999

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Навчальний рік почнеться 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, — зазначив Гончаренко.

Зазначається, що Київська міська та обласні військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти — у школі чи онлайн — залежить від рівня безпеки, — додав Гончаренко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров