Правительство утвердило даты начала и окончания учебного года

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах.
Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Навчальний рік почнеться 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, — зазначив Гончаренко.
Зазначається, що Київська міська та обласні військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.
Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти — у школі чи онлайн — залежить від рівня безпеки, — додав Гончаренко.