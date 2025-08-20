Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Херсонщині викрили російського агента, фото: СБУ

Російський агент готував прорив ДРГ на правобережжя Херсонщини — СБУ (ФОТО)

20 сер 2025, 20:53
999

У Херсоні затримали російського агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби:

  • фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра. Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію;
  • далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання рф з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

За матеріалами справи, ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського гру, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах, — розповіли в СБУ.

Під час збору даних зловмисник обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Також він випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання, — розповіли у спецслужбі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Херсонщині викрили російського агента, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів