У Херсоні затримали російського агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби:

фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра. Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію;

далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання рф з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

За матеріалами справи, ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського гру, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах, — розповіли в СБУ.

Під час збору даних зловмисник обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Також він випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання, — розповіли у спецслужбі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.