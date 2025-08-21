Вітчизняний безпілотник FP-1. Фото: Defense Express

Дешевий аналог ударного дрона типу «Шахед» почала масово виготовляти Україна.

Темпи виробництва далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року, наздогнали підприємство з виробництва «Шахедів» у місті Алабуга. За добу з конвеєра сходить майже 100 БпЛА. І коштує український дрон 55 тис. дол., а російський «Шахед» у 2023 році коштував 193 тис. дол. Про це повідомили Associated Press та Defense Express.

Зазначається, що роль у ціні відіграли, зокрема, матеріали для дрона. В основному зброярі використовують фанеру, бо ударний безпілотник призначений для одноразового використання. Натомість «Шахед» виготовляють з дорожчих матеріалів і є копією ізраїльського дрона IAI Harpy.

Журналісти дізналися, що FP-1 несе бойову частину в 60 кг, а дальність його польоту складає 1 тис. 600 км. Розробники у перспективі хочуть збільшити його бойову частину до 120 кг. А «Шахеди» та «Герані» мають однакову БЧ — 90 кг.

Нагадаємо, навесні цього року в Україні презентували бойовий лазерний комплекс «Тризуб», який є новітньою розробкою оборонно-промислового комплексу. У Силах безпілотних систем заявили, що ця система вже проходить випробування й демонструє вражаючі результати.

