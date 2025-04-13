Українська лазерна зброя «Тризуб». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n205551-syly-bezpilotnyh-system-upershe-pokazaly-ukrayinsku-lazernu-zbrou-tryzub-video.html

Ракурс

Лазерна зброя з’явилася в арсеналі Збройних сил України.

В Україні презентували бойовий лазерний комплекс «Тризуб», який є новітньою розробкою оборонно-промислового комплексу. Ця система вже проходить випробування й демонструє вражаючі результати. АПр це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив під час конференції «Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК».

За його словами, «Тризуб» здатний знищувати різні повітряні цілі — від розвідувальних та ударних дронів до авіабомб, крилатих і навіть балістичних ракет. Дрони та ракети він здатний уразити на відстані до 3 км, а гелікоптери чи літаки — до 5 км. Також комплекс можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 км.

Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати «Шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об'єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми, — наголосив Сухаревський.

Нагадаємо, у січні Військово-морські сили ЗСУ показали на відео, як яких екіпаж одного з катерів знищив російську авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59 за допомогою системи APKWS.