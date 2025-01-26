ВМС показали знищення авіаракети “повітря-поверхня” Х-59 за допомогою системи APKWS

https://racurs.ua/ua/n203507-vms-pokazaly-znyschennya-aviarakety-povitrya-poverhnya-h-59-za-dopomogou-systemy-apkws-video.html

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Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили кадри, на яких екіпаж одного з катерів знищив російську авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59 за допомогою системи APKWS.

Росіяни випустили ракету з літака Су-57, намагаючись атакувати цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту «Південний».

Це перший публічний випадок, коли Силам оборони України вдалося збити ракету саме за допомогою APKWS, пише Defence Express.

Advanced Precision Kill Weapon System є високоточним озброєння, яке поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення, вперше про передачу таких ракет від Німеччини стало відомо у 2023 році, а перше відео у дії проти росіян з’явилося влітку того ж року.

Ракети APKWS використовуються у ракетних установок Vampire, усього для Сил оборони у рамках оборонної допомоги було замовлено 14 таких установок, всі вони вже поставлені й, як бачимо, ефективно використовуються як проти російських дронів, так і проти ракет.

Установки Vampire були замовлені для ЗСУ безпосередньо у виробника, компанії L3Harris Technologies, а на постачання перших чотирьох систем знадобилося аж шість місяців.