Ракурсhttps://racurs.ua/
Цивільний голіруч знешкодив російський дрон у Покровську. Фото:
Цивільний голіруч знешкодив російський дрон у Покровську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208684-cyvilnyy-goliruch-zneshkodyv-rosiyskyy-dron-u-pokrovsku-video.htmlРакурс
У Покровську місцевий житель власноруч знешкодив російський дрон-камікадзе.
Цивільний при цьому не мав зброї чи системи радіоелектронної боротьби, яка могла б заглушити ворожий БпЛА. Він голіруч схопив російський дрон на оптоволокні та вдарив його об землю. Про це журналіст Юрій Бутусов 25 серпня повідомив у Telegram.
Після цього чоловік зумів від'єднав боєприпас, який був закріплений на дроні. Згодом безпілотник почав диміти.
Дії невідомого чоловіка вже викликали хвилю захоплення та обговорень у соціальних мережах. Однак українські військові наголосили, що такі дії є надзвичайно небезпечними, тому не варто їх повторювати.
Нагадаємо, 19 серпня у Куп’янську російським FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки постраждали 57 та 43-річний чоловіки, яких вибуховими пораненнями довелося госпіталізувати.