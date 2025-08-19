FPV-дрон поцілив в авто швидкої. Фото: прокуратура

Російський безпілотник влучив в автівку швидкої допомоги на Харківщині.

У Куп’янському районі у вівторок, 19 серпня, росіяни спрямували FPV-дрон у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки постраждали медики. З вибуховими пораненнями довелося госпіталізувати 57 та 43-річних чоловіків. Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.

На місці події працювали слідчі, оперативники, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що упродовж минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Три жінки дістали поранення у селі Руська Лозова Дергачівської громади, а в селі Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка та двоє дітей. У селі Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік.

Нагадаємо, 13 серпня ворожі війська атакували безпілотником пункт базування «швидкої» у Бериславському районі Херсонської області. Був пошкоджений один із автомобілів, але медики не постраждали.