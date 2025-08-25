Новости
Гражданский голыми руками обезвредил российский дрон в Покровске. Фото:

Гражданский голыми руками обезвредил российский дрон в Покровске (ВИДЕО)

25 авг 2025, 19:25
У Покровську місцевий житель власноруч знешкодив російський дрон-камікадзе.

Цивільний при цьому не мав зброї чи системи радіоелектронної боротьби, яка могла б заглушити ворожий БпЛА. Він голіруч схопив російський дрон на оптоволокні та вдарив його об землю. Про це журналіст Юрій Бутусов 25 серпня повідомив у Telegram.

Після цього чоловік зумів від'єднав боєприпас, який був закріплений на дроні. Згодом безпілотник почав диміти.

Дії невідомого чоловіка вже викликали хвилю захоплення та обговорень у соціальних мережах. Однак українські військові наголосили, що такі дії є надзвичайно небезпечними, тому не варто їх повторювати.

Нагадаємо, 19 серпня у Куп’янську російським FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки постраждали 57 та 43-річний чоловіки, яких вибуховими пораненнями довелося госпіталізувати.

