Дональд Трамп запланував перейменувати Пентагон. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208691-tramp-zaplanuvav-pereymenuvaty-pentagon-na-ministerstvo-viyny.html

Ракурс

Міністерство оборони США незабаром можуть перейменувати.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче повернути відомству первісну назву. Ймовірно, Пентагон незабаром називатиметься Міністерством війни. Про це американський лідер 25 травня заявив на прес-конференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, передає Politico.

Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося Міністерством війни. І для мене саме цим воно і є. Усім подобалося, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми перейменували його на Міністерство оборони, — зазначив він.

Трамп розповів, що попередня назва «звучала сильніше». Офіційна інформація про можливу зміну назви Міноборони може з’явиться упродовж наступних кількох тижнів.

Як відомо, Міністерство війни (Військове міністерство) в США існувало до 1947 року. Відомство було створене 1789 року і відповідало за управління армією Сполучених Штатів та всіма операціями на суші.

Після Другої світової війни 1947 року американський Конгрес ухвалив акт про національну безпеку. Тоді Міністерство війни було скасовано і створено Міністерство армії та Міністерство військово-повітряних сил. А в 1949 році всі види військ у Штатах об'єднали й було засноване Міністерство оборони.

Нагадаємо, в січні в США Мексиканську затоку офіційно перейменували на Американську. А найвища гора країни на Алясці знову називатиметься Мак-Кінлі, яка раніше мала назву Деналі. Це зробили згідно з указом президента США Дональда Трампа.

Джерело: Politico