Десятки російських безпілотників вночі атакували Україну.

У ніч на 26 серпня ворог запустив 59 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Брянська й Приморсько-Ахтарська. Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Українська протиповітряна оборона зуміла збити або подавити 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 безпілотників на дев’яти локаціях.

Вночі ворог атакував безпілотниками низку громад на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у Facebook поінформував, що в Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

А в Сумській та Бездрицькій громадах внаслідок влучань ворожих дронів здійнялася пожежа. Були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Постраждали дві жінки, одну з яких довелося госпіталізувати.

А в Путивльській громаді внаслідок удару безпілотників були пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що внаслідок атак на Сумщині виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян. Осередки загоряння вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти скинули на Костянтинівку п’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Були влучання по житловій та цивільній інфраструктурі міста. Постраждали четверо цивільних, які вже отримують медичну допомогу.