Наслідки обстрілів на Сумщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208701-armiya-rf-obstrilyala-sumschynu-ie-poraneni-v-odnomu-z-rayoniv-znyklo-svitlo.html

Ракурс

Сумщина зазнала нових обстрілів з боку російської окупаційної армії.

У вівторок вранці, 26 серпня, загарбники вчергове атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Постраждалих доправили до лікарні. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Ворожі обстріли призвели до того, що частина громади знеструмлена. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Фіксуються перебої зі зв’язком. У районі наразі розгорнули Пункти незламності. Також тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вночі 26 серпня російські ударні безпілотники атакували Шосткинську, Сумську, Бездрицьку та Путивльську громади. Виникли масштабне пожежі, а житлові та нежитлові приміщення були пошкоджені. Постраждали дві жінки, одну з яких довелося госпіталізувати.