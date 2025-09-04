Балістичні ракети FP-7 та FP-9. Фото: «Мілітарний»

Балістичні ракети українського виробництва у майбутньому можуть з’явитися на озброєнні ЗСУ.

Компанія Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету «Фламінго», анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9. Також зброярі заявили, що розроблять вітчизняні системи протиповітряної оборони. Про це повідомили під час прес-конференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі, передає портал «Мілітарний».

Зазначається, що ракета FP-7 може вражати цілі на відстані до 200 км. Вона розвиває максимальну швидкість 1 тис. 500 м/с і має кругове відхилення в 14 м. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

У Fire Point поінформували, що FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Її запуск здійснюється з наземної платформи.

А FP-9 має дальність ураження до 855 км й летить зі швидкістю 2 тис. 200 м/с. Бойове навантаження цієї балістики становить 800 кг, а висота польоту — до 70 км. Інженери стверджують, що ця ракета може вражати цілі в глибокому тилу за точності 20 м.

Нагадаємо, компанія Fire Point останніми тижнями розпочала активно рекламувати свої дальні безпілотники FP-1 та крилаті ракети «Фламінго» у західних ЗМІ. А президент Володимир Зеленський нещодавно назвав цю ракету «найуспішнішою ракетою, яку має Україна у своєму арсеналі».

Джерело: «Мілітарний»