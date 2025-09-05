Рязанський НПЗ був атакований безпілотниками. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n208913-drony-pidpalyly-ryazanskyy-npz-u-rosiyi-foto.html

Ракурс

Рязанський НПЗ, що в Росії, був повторно атакований безпілотниками.

Вночі у п’ятницю, 5 вересня, у Рязанській області було гучно — працювала російська протиповітряна оборона. Начебто вдалося збити вісім БпЛА. Однак «уламки безпілотника впали на території промислового підприємства». Таку заяву поширила російська влада.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що під ударом опинилася ЕЛОУ-АВТ-6 — установка, яка спершу очищає нафту від солей і води, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання й перегонки.

Цифра «6» означає, що установка розрахована на переробку близько 6 млн т нафти на рік. Однак на низці російських НПЗ такі установки вже стоять модернізовані, тому заводи у 2,5 рази можуть працювати ефективніше.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко поінформував, що саме українські Сили безпілотних систем атакували Рязанський нафтопереробний завод.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив, що атаку здійснили бійці 14-го полку СБС спільно з ГУР, ССО та іншими складовими Сил оборони.

А керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Рязанський НПЗ був уражений вдруге. Попередній раз по ньому вдарили 2 серпня.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували Афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї Росії. На території об'єкту виникла масштабна пожежа.

Також Сили спецоперацій спільно з СБС вдарили по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. Атака призвела до вибухів та пожежі на території підприємства.