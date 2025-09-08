Новини
Техніка з тактичними знаками «Север». Фото: «АТЕШ»

РФ перекидає в Україну техніку з тактичними знаками «Север» (ФОТО)

8 вер 2025, 18:54
РФ перекидає із Ленінградської області техніку на фронт в Україні.

Колону військової техніки зафіксували неподалік селища Кирилівське. По залізниці в бік фронту рухалися дві бойові машини піхоти та одна броньована вантажівка «Тайфун-К». Танків у колоні не було. В основному були легкові автомобілі, численні вантажівки та старі УАЗи. Про це рух опору «АТЕШ» 8 вересня повідомив у Telegram.

Також у колоні зафіксували паливні цистерни та медичні авто. На всій цій техніці вказані тактичні позначки підрозділів угруповання «Север». Ці війська брало участь у боях на Курському та Харківському напрямках.

Недавня зміна командувача угруповання «Север» і такі переміщення можуть свідчити про підготовку до активних дій. Всі дані оперативно передані представникам Сил оборони України, — зазначили партизани.

Нагадаємо, 4 вересня російська армія взялася переміщувати військову техніку в окупованому Луганську. Частину техніки відводять в тил для відновлення, а залишки — переміщують на інші ділянки фронту.

Виявилося, що вцілілі військові машини росіяни перекидають на Запорізький напрямок. За останній місяць техніку активно вивозять з окупованої Луганщини для посилення більш пріоритетних напрямків для окупаційних військ.

Джерело: Ракурс


