Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російська армія знову атакувала Краматорськ Донецької області.

Вдень у середу, 10 вересня, окупанти вкотре били по місту дронами. Ворог упродовж дня застосовував FPV-дрони, БпЛА-камікадзе типу «Шахед» та інші типи безпілотників. Обстріли не припиняються. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили в Telegram.

Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора, — наголосили військові.

Зазначається, що сьогодні ворог бив по площі Миру в центрі міста, житлових кварталах та ринку. Станом на 16.00 поранення дістали троє осіб. Серед постраждалих 16-річний підліток.

Нагадаємо, 29 серпня російські окупанти поцілили дроном у відділення «Нової пошти» у Краматорську. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина дістала поранення.