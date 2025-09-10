Новости
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Российские дроны в течение дня атаковали Краматорск, есть раненые (ФОТО)

10 сен 2025, 18:25
Російська армія знову атакувала Краматорськ Донецької області.

Вдень у середу, 10 вересня, окупанти вкотре били по місту дронами. Ворог упродовж дня застосовував FPV-дрони, БпЛА-камікадзе типу «Шахед» та інші типи безпілотників. Обстріли не припиняються. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили в Telegram.

Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора, — наголосили військові.

Зазначається, що сьогодні ворог бив по площі Миру в центрі міста, житлових кварталах та ринку. Станом на 16.00 поранення дістали троє осіб. Серед постраждалих 16-річний підліток.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, 29 серпня російські окупанти поцілили дроном у відділення «Нової пошти» у Краматорську. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина дістала поранення.

