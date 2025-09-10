Майже 40% поляків вважають Україну винною у вторгнення російських БпЛА на територію Польщі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209022-40-polyakiv-vvajaut-ukrayinu-vynnou-u-vtorgnenni-droniv-rf-u-polschu-opytuvannya.html

Ракурс

Частина поляків звинувачує Україну в тому, що російські дрони залетіли на їхню територію.

Так 38% громадян вважають Україну винною в тому, що російські безпілотники вторглися в Польщу у ніч на середу, 10 вересня. Країну-агресора РФ, яка щодня атакує Україну з повітря, винною вважають 34% поляків. А 15% звинувачують у нічному інциденті власний уряд. Про це йдеться у аналізі видання Res Futura.

Ще 8% поляків вважають, що медіа і ЗМІ маніпулюють цієї темою, а 5% звинувачують НАТО.

Журналісти, які провели соцопитування пишуть, що російська пропаганда активно поширює ІПСО, щоб посіяти розбрат між поляками та підірвати довіру до союзників. Під цим маються на увазі вкиди про «слабкість НАТО» та «некомпетентність польської влади».

Атака російського дрона негайно спровокувала організовану дезінформаційну кампанію в польських соціальних мережах, — пише видання.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські дрони залетіли углиб території Польщі аж на 300 км. Їх виявили в Олесно, в Мнішкові, а також в Чоснувці — це 50 км від польсько-білоруського кордону. Польща піднімала бойову авіацію для знешкодження ворожих повітряних цілей. Після російської атаки на Україну на польській території знайшли фрагмент однієї ракети та семи дронів.

НАТО вже активувало статтю 4 договору через вторгнення російських безпілотників до Польщі. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по Альянсу висловили солідарність із Польщею та засудили поведінку країни-агресора РФ.

А в Міністерстві оборони Росії заявили, що армія РФ «не планувала» атакувати об'єкти на польській території в ніч на 10 вересня.

Джерело: Res Futura