Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Ракурс

Рятувальники понад 10 годин гасили пожежу після влучання російського БпЛА на Київщині.

Вогонь поширився на площу 17 тис. кв. м. Для порівняння — охоплені вогнем були 2,5 футбольних поля. Пожежникам роботу ускладнювала значна площа та заповнені склади гіпермаркету. Була сильна задимленість. А поруч були розташовані інші будівлі, які треба було захистити від вогню. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Для ліквідації пожежі залучали близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири роботи пожежогасіння. Працювали не лише вогнеборці з Київщини, але й зі столиці. Допомагали й добровільні пожежні формування.

У рятувальників — очі червоні від диму, обличчя почорнілі від кіптяви, але відповідальність — сильніша за полум’я. Сьогодні вони довели: вогонь не має шансів там, де є українські рятувальники, — наголосив Клименко.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок нічної атаки дронів виникла масштабна пожежа на території логістичного центру компанії «Епіцентр».

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалося щільним завантаженням складів, тому ДСНС додатково допомагали добровільні пожежні формування і представники Українського Червоного Хреста.