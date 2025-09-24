Наслідки російського обстрілу Херсона 24 вересня, скріншот відео

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, завдали удару по історичній частині Херсона.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Ворог цілеспрямовано вів вогонь по старій забудові. Будинки значно пошкоджені. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Чоловіку, оселя якого також загорілась, допомогли врятуватись, — зазначив він.

Шанько додав, що соціальні працівники Херсонської МВА виїхали на місця обстрілів й обійшли квартири в пошкоджених будинках та надали необхідні консультації.