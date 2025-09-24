Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона 24 сентября, скриншот видео
Рашисты целенаправленно ударили по исторической части Херсона (ВИДЕО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, завдали удару по історичній частині Херсона.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Ворог цілеспрямовано вів вогонь по старій забудові. Будинки значно пошкоджені. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Чоловіку, оселя якого також загорілась, допомогли врятуватись, — зазначив він.
Шанько додав, що соціальні працівники Херсонської МВА виїхали на місця обстрілів й обійшли квартири в пошкоджених будинках та надали необхідні консультації.
Для ліквідації наслідків будуть залучені комунальники та волонтери ГО «Сильні Бо Вільні», — зазначив очільник МВА.