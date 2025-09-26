Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209331-rashysty-obstrilyaly-z-artyleriyi-centr-hersona-zagynula-ludyna-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 вересня, кілька разів обстрілювали Херсон.

Є загибла та поранені. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської МВА.

Зазначається, що зранку російські терористи атакували Центральний район Херсона з авіації — били з шести літаків.

Пошкоджені 70 приватних і один багатоквартирний будинки.

Приблизно о 8.30 російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Під удар потрапив громадський транспорт. Внаслідок удару по автобусу постраждала 48-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. У неї термічні опіки обличчя, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Згодом до лікарні звернулись ще двоє людей — чоловік та жінка. В обох контузії, вибухові травми, опіки обличчя.

Близько 10.00 ворог знову обстріляв Центральний район — цього разу по житлових кварталах била артилерія. Внаслідок цієї атаки:

загорілося кілька автівок. Є пряме влучання у квартиру;